Новые правила установления фиктивности эмитентов ценных бумаг заработают в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что с 7 декабря 207 года вступает в силу новая редакция Положения об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включение таких эмитентов в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, передает УНН со ссылкой на НКЦБФР.
В частности, в новой редакции установлено 13 признаков фиктивности эмитента ценных бумаг (кроме корпоративных инвестиционных фондов) и 6 признаков фиктивности эмитента - корпоративного инвестиционного фонда.
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Сообщают, что основанием о включении эмитента в Список и прекращении обращения его ценных бумаг являются:
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- соответствие эмитента (кроме страховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни) не менее трем признакам,
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- соответствие эмитента - корпоративного инвестиционного фонда минимум трем признакам и/или одновременно двум признакам фиктивности, что подтверждается соответствующими документами;
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- соответствие эмитента - страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно двум признакам фиктивности и/или одной из признаков фиктивности, что подтверждается соответствующими документами.
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Быть исключенным из Списка эмитент может в случае, если предоставит в Комиссию документы, подтверждающие устранение нарушений.