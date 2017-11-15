Новые правила установления фиктивности эмитентов ценных бумаг заработают в декабре

В частности, в новой редакции установлено 13 признаков фиктивности эмитента ценных бумаг (кроме корпоративных инвестиционных фондов) и 6 признаков фиктивности эмитента - корпоративного инвестиционного фонда.

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Сообщают, что основанием о включении эмитента в Список и прекращении обращения его ценных бумаг являются:



соответствие эмитента (кроме страховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни) не менее трем признакам,



соответствие эмитента - корпоративного инвестиционного фонда минимум трем признакам и/или одновременно двум признакам фиктивности, что подтверждается соответствующими документами;



соответствие эмитента - страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно двум признакам фиктивности и/или одной из признаков фиктивности, что подтверждается соответствующими документами.



Быть исключенным из Списка эмитент может в случае, если предоставит в Комиссию документы, подтверждающие устранение нарушений.