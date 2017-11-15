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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20977 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38568 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54096 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48746 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92996 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100068 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Новые правила установления фиктивности эмитентов ценных бумаг заработают в декабре

Новые правила установления фиктивности эмитентов ценных бумаг заработают в декабре

Киев  •  УНН

 • 12645 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что с 7 декабря 207 года вступает в силу новая редакция Положения об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включение таких эмитентов в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, передает УНН со ссылкой на НКЦБФР.

В частности, в новой редакции установлено 13 признаков фиктивности эмитента ценных бумаг (кроме корпоративных инвестиционных фондов) и 6 признаков фиктивности эмитента - корпоративного инвестиционного фонда.

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Сообщают, что основанием о включении эмитента в Список и прекращении обращения его ценных бумаг являются:

  • соответствие эмитента (кроме страховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни) не менее трем признакам,
  • соответствие эмитента - корпоративного инвестиционного фонда минимум трем признакам и/или одновременно двум признакам фиктивности, что подтверждается соответствующими документами;
  • соответствие эмитента - страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно двум признакам фиктивности и/или одной из признаков фиктивности, что подтверждается соответствующими документами.

Быть исключенным из Списка эмитент может в случае, если предоставит в Комиссию документы, подтверждающие устранение нарушений.

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