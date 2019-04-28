Нові "Месники" встановили рекорд за світовими зборами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Фантастичний фільм "Месники: Фінал" зібрав по всьому світу в перші дні прокату 644 млн доларів, побивши рекорд, встановлений попередньою картиною цієї кіносаги в квітні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Таких результатів картина досягла вже до вечора суботи. Попередній фільм серії - "Месники: Війна нескінченності" - зібрав в світовому прокаті 641 млн доларів лише до кінця прем'єрного вікенду. Таким чином, у останнього фільму супергеройської епопеї є ще цілий день, щоб встановити новий рекорд для світової кіноіндустрії.
Як повідомили в компанії Disney, що володіє студією Marvel, сума зборів нових "Месників" за перший вікенд в США, як очікується, також поб'є рекорд і складе 310-340 млн доларів. На даний момент найкраще досягнення за цим показником також утримує попередній фільм кіносаги зі зборами в 258 млн доларів.
У світовий та український прокат нові "Месники" вийшли 24 квітня, в американський - 26 квітня.
Головні ролі в картині Ентоні і Джо Руссо виконують Брі Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гіллан, Бредлі Купер, Кріс Хемсворт, Роберт Дауні-молодший та інші. Згідно з сюжетом, члени команди "Месників", що залишилися в живих, і їх союзники повинні розробити план, який допоможе протистояти руйнівному злу.
Нагадаємо, кінокритики у вівторок дали виключно позитивні відгуки про супергеройський фільм "Месники: Завершення", довгоочікуваний фінальний випуск десятирічної історії про супергероїв від Marvel Studios.