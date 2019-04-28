Новые "Мстители" установили рекорд по мировым сборам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Фантастический фильм "Мстители: Финал" собрал по всему миру в первые дни проката 644 млн долларов, побив рекорд, установленный предыдущей картиной этой киносаги в апреле 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Таких результатов картина достигла уже к вечеру субботы. Предыдущий фильм серии - "Мстители: Война бесконечности" - собрал в мировом прокате 641 млн долларов лишь к концу премьерного уикенда. Таким образом, у последнего фильма супергеройской эпопеи есть еще целый день, чтобы установить новый рекорд для мировой киноиндустрии.
Как сообщили в компании Disney, владеющей студией Marvel, сумма сборов новых "Мстителей" за первый уикенд в США, как ожидается, также побьет рекорд и составит 310-340 млн долларов. На настоящий момент лучшее достижение по этому показателю также удерживает предыдущий фильм киносаги со сборами в 258 млн долларов.
В мировой и украинский прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля.
Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзников должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.
Напомним, кинокритики во вторник дали исключительно положительные отзывы о супергеройский фильм "Мстители: Завершение", долгожданный финальный выпуск десятилетней истории о супергероях от Marvel Studios.