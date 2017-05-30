Нові ліцумови Мінфіну прирівнюють ігрові автомати до лотереї - експерт

Для того, щоб замаскувати азартні ігри під лотереї, досить буде встановити програму ігрового автомата в лотерейний термінал самообслуговування, пояснив Г.Ложенко.

“Потрібно розуміти що таке ігровий автомат. Питання не в зовнішньому вигляді, і не в тому, що відображається на екрані. Є програмне забезпечення, яке піднімає рівень азарту, а є і ті, які містять людини в якихось розумних рамках.

“Візьмемо до прикладу “Лотомаркет” — закладу, які працюють під нашою ліцензією. Там в ЛТС (лотерейний термінал — ред.) встановлена ​​програма, яка не дає високу ступінь азарту. У свою чергу в нових ліцензійних умовах Мінфіну відсутні характеристики і форма контролю того, яке програмне забезпечення можна встановити,” — розповів експерт.

За словами Г.Ложенко, Мінфін своїми ліцензійними умовами узаконить весь той хаос, який зараз відбувається на ринку.

“У ліцензійних умовах від Мінфіну відсутня форма контролю. Яке програмне забезпечення там буде? Хто його буде контролювати? Хто буде відповідати за те, що комусь захочеться використовувати саме високоазартную програму і відповідно заробляти на цьому більше? Всього цього всього немає в ліцензійних умовах . Це дасть можливість оператору робити все, що він захоче. Ось тоді ми будемо мати Не ЛТС, ми будемо мати ігрові автомати які будуть виглядати як ЛТС. Зупинити їх неможливо,” — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ліцумови Мінфіну розкритикували у Верховній Раді. На думку нардепа П.Кишкаря, ствердження ліцумов призведе до сплеску ігроманії в країні.

Довідка УНН: На українському ринку державних лотерей працює три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

У вересні 2015 року “М.С.Л.” і “Патріот” потрапили в список санкцій. На ринку формально залишився наближений до влади “УНЛ”.

Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” в 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.

Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” все одно залишили під санкціями.