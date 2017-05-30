Нові ліцумови Мінфіну прирівнюють ігрові автомати до лотереї - експерт

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29873 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 75101 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 84542 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 78476 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105739 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75340 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84802 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96509 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88298 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
79%
Популярнi новини

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 14223 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 14471 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20872 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 6388 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 10031 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 84533 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193779 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347062 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 282102 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16751 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15237 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 78471 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22362 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27384 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Нові ліцумови Мінфіну прирівнюють ігрові автомати до лотереї - експерт

Київ • УНН

 • 16173 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Нові ліцензійні умови Мінфіну, в разі їх затвердження на Кабміні, дозволять перетворити лотерейний термінал самообслуговування (ЛТС) в “однорукого бандита”. Про це в ефірі телеканалу “Еспресо ТВ” заявив президент компанії “М.С.Л.”, експерт в лотерейної сфері Георгій Ложенко, передає УНН.

Нові ліцумови Мінфіну прирівнюють ігрові автомати до лотереї - експерт

Для того, щоб замаскувати азартні ігри під лотереї, досить буде встановити програму ігрового автомата в лотерейний термінал самообслуговування, пояснив Г.Ложенко.

“Потрібно розуміти що таке ігровий автомат. Питання не в зовнішньому вигляді, і не в тому, що відображається на екрані. Є програмне забезпечення, яке піднімає рівень азарту, а є і ті, які містять людини в якихось розумних рамках.

“Візьмемо до прикладу “Лотомаркет” — закладу, які працюють під нашою ліцензією. Там в ЛТС (лотерейний термінал — ред.) встановлена ​​програма, яка не дає високу ступінь азарту. У свою чергу в нових ліцензійних умовах Мінфіну відсутні характеристики і форма контролю того, яке програмне забезпечення можна встановити,” — розповів експерт.

За словами Г.Ложенко, Мінфін своїми ліцензійними умовами узаконить весь той хаос, який зараз відбувається на ринку.

“У ліцензійних умовах від Мінфіну відсутня форма контролю. Яке програмне забезпечення там буде? Хто його буде контролювати? Хто буде відповідати за те, що комусь захочеться використовувати саме високоазартную програму і відповідно заробляти на цьому більше? Всього цього всього немає в ліцензійних умовах . Це дасть можливість оператору робити все, що він захоче. Ось тоді ми будемо мати Не ЛТС, ми будемо мати ігрові автомати які будуть виглядати як ЛТС. Зупинити їх неможливо,” — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ліцумови Мінфіну розкритикували у Верховній Раді. На думку нардепа П.Кишкаря, ствердження ліцумов призведе до сплеску ігроманії в країні.

Довідка УНН: На українському ринку державних лотерей працює три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

У вересні 2015 року “М.С.Л.” і “Патріот” потрапили в список санкцій. На ринку формально залишився наближений до влади “УНЛ”.

Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” в 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.

Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” все одно залишили під санкціями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34