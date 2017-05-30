Новые лицусловия Минфина приравнивают игровые автоматы и лотереи - эксперт

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39869 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 97018 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111478 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124341 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144501 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159545 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122979 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138755 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189758 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291076 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.8м/с
77%
Популярные новости

Mercedes-Benz сообщил о замедлении темпов продаж: с чем это связано

7 апреля, 16:10 • 11990 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 14008 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13251 просмотра

В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

7 апреля, 17:10 • 12056 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12843 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187367 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243927 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445538 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398638 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483619 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27577 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27319 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42086 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64423 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70789 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Новые лицусловия Минфина приравнивают игровые автоматы и лотереи - эксперт

Киев • УНН

 • 16173 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Новые лицензионные условия Минфина, в случае их утверждения на Кабмине, позволят превратить лотерейный терминал самообслуживания (ЛТС) в "однорукого бандита". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо ТВ" заявил президент компании "М.С.Л.", эксперт в лотерейной сфере Георгий Ложенко, передает УНН.

Новые лицусловия Минфина приравнивают игровые автоматы и лотереи - эксперт

Для того, чтобы замаскировать азартные игры под лотереи, достаточно будет установить программу игрового автомата в лотерейный терминал самообслуживания, пояснил Г.Ложенко.

“Нужно понимать что такое игровой автомат. Вопрос не во внешнем виде, и не в том, что отображается на экране. Есть программное обеспечение, которое поднимает уровень азарта, а есть и те, которые содержат человека в каких-то разумных рамках.

Возьмем к примеру “Лотомаркет” — учреждения, работающих под нашей лицензией. Там в ЛТС (лотерейный терминал — ред.) Установлена ​​программа, которая не дает высокую степень азарта. В свою очередь в новых лицензионных условиях Минфина отсутствуют характеристики и форма контроля того, какое программное обеспечение можно установить,” — рассказал эксперт.

По словам Г.Ложенко, Минфин своими лицензионными условиями узаконит весь тот хаос, который сейчас происходит на рынке.

“В лицензионных условиях от Минфина отсутствует форма контроля. Какое программное обеспечение там будет? Кто его будет контролировать? Кто будет отвечать за то, что кому-то захочется использовать именно високоазартную программу и соответственно зарабатывать на этом больше? Всего этого всего нет в лицензионных условиях. Это позволит оператору делать все, что он захочет. Вот тогда мы будем иметь НЕ ЛТС, мы будем иметь игровые автоматы которые будут выглядеть как ЛТС. Остановить их невозможно,” — подчеркнул он.

Напомним, ранее лицусловия Минфина раскритиковали в Верховной Раде. По мнению нардепа П.Кишкаря, утверждение лицусловий приведет к всплеску игромании в стране.

Справка УНН: На украинском рынке государственных лотерей работает три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

В сентябре 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” попали в список санкций. На рынке формально остался приближен к власти “УНЛ”.

Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения “М.С.Л.” и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” все равно оставили под санкциями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.67
Bitcoin
$79,017.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.34
Ethereum
$1,544.73