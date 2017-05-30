Новые лицусловия Минфина приравнивают игровые автоматы и лотереи - эксперт

Для того, чтобы замаскировать азартные игры под лотереи, достаточно будет установить программу игрового автомата в лотерейный терминал самообслуживания, пояснил Г.Ложенко.

“Нужно понимать что такое игровой автомат. Вопрос не во внешнем виде, и не в том, что отображается на экране. Есть программное обеспечение, которое поднимает уровень азарта, а есть и те, которые содержат человека в каких-то разумных рамках.

Возьмем к примеру “Лотомаркет” — учреждения, работающих под нашей лицензией. Там в ЛТС (лотерейный терминал — ред.) Установлена ​​программа, которая не дает высокую степень азарта. В свою очередь в новых лицензионных условиях Минфина отсутствуют характеристики и форма контроля того, какое программное обеспечение можно установить,” — рассказал эксперт.

По словам Г.Ложенко, Минфин своими лицензионными условиями узаконит весь тот хаос, который сейчас происходит на рынке.

“В лицензионных условиях от Минфина отсутствует форма контроля. Какое программное обеспечение там будет? Кто его будет контролировать? Кто будет отвечать за то, что кому-то захочется использовать именно високоазартную программу и соответственно зарабатывать на этом больше? Всего этого всего нет в лицензионных условиях. Это позволит оператору делать все, что он захочет. Вот тогда мы будем иметь НЕ ЛТС, мы будем иметь игровые автоматы которые будут выглядеть как ЛТС. Остановить их невозможно,” — подчеркнул он.

Напомним, ранее лицусловия Минфина раскритиковали в Верховной Раде. По мнению нардепа П.Кишкаря, утверждение лицусловий приведет к всплеску игромании в стране.

Справка УНН: На украинском рынке государственных лотерей работает три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

В сентябре 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” попали в список санкций. На рынке формально остался приближен к власти “УНЛ”.

Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения “М.С.Л.” и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” все равно оставили под санкциями.