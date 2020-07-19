Новачок Суперліги підсилився третім американським баскетболістом

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Дебютант української Суперліги БК "Тернопіль" повідомив про досягнення угоди з американським форвардом Керрінгтоном Вардом, передає УНН з посиланням на пресслужбу ФБУ.

Минулого сезону Вард виступав у канадській "NBL" за команду "Сент Джонс Едж". У середньому за поєдинок він набирав 14,3 очка, 7,6 підбирання, 1,6 передачі за рейтингу ефективності 16,9.

Також Вард виступав у G-Лізі НБА за команди "Windy City Bulls", "Oklahoma City Blue", та "Erie BayHawks".

Зазначається, що це вже четвертий новачок тернопільської команди та третій легіонер. Раніше угоди з українським клубом уклали американці Едріан Боуі та Аверейл Югба, а також досвідчений українець Андрій Кальніченко.

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