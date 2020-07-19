Новичок Суперлиги усилился третьим американским баскетболистом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Дебютант украинской Суперлиги БК "Тернополь" сообщил о достижении соглашения с американским форвардом Кэррингтон Вардом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В прошлом сезоне Вард выступал в канадской "NBL" за команду "Сент Джонс Эдж". В среднем за поединок он набирал 14,3 очка, 7,6 подбора, 1,6 передачи при рейтинге эффективности 16,9.
Также Вард выступал в G-Лиге НБА за команды "Windy City Bulls", "Oklahoma City Blue", и "Erie BayHawks".
Отмечается, что это уже четвертый новичок тернопольской команды и третий легионер. Ранее соглашения с украинским клубом заключили американцы Эдриан Боуи и Аверейл Югба, а также опытный украинец Андрей Кальниченко.