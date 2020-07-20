Новачок Прімери здобув путівку в розіграш Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Після завершення матчів 38-го туру іспанської Ла Ліги визначились усі учасники в єврокубках, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
До “Барселони”, “Реалу”, “Атлетіко” та “Севільї” від Іспанії для участі в єврокубковій зоні також приєдналися ще три команди: “Вільяреал”, “Реал Сосьєдад” та “Гранада”.
“Вільяреал” (60 очок) розгромив у заключному турі “Ейбар” (4:0), “Реал Сосьєдад” (56) розписав мирову із “Атлетіко” (1:1). Обидва колективи потрапили в групову стадію Ліги Європи.
“Гранада” розтрощила “Атлетік” Більбао (4:0) та зуміла у першому сезоні в еліті футболу Іспанії набрати 56 балів та з 7 сходинки вести боротьбу у кваліфікації Ліги Європи.
Зауважимо, що пониження у класі отримали: “Леганес”, “Мальорка” і “Еспаньол”.