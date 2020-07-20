Новичок Примеры получил путевку в розыгрыш Лиги Европы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69501 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104235 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109135 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137230 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111889 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133357 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102403 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102641 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104875 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102196 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. После завершения матчей 38-го тура испанской Ла Лиги определились все участники в еврокубках, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

К “Барселоне”, “Реалу”, “Атлетико” и “Севилье” от Испании для участия в еврокубковой зоне также присоединились еще три команды: “Вильярреал”, “Реал Сосьедад” и “Гранада”.

“Вильярреал” (60 очков) разгромил в заключительном туре “Эйбар” (4:0), “Реал Сосьедад” (56) расписал мировую с “Атлетико” (1:1). Оба коллектива попали в групповую стадию Лиги Европы.

“Гранада” разгромила “Атлетик” Бильбао (4:0) и сумела в первом сезоне в элите футбола Испании набрать 56 баллов и с 7 ступеньки вести борьбу в квалификации Лиги Европы.

Заметим, что понижение в классе получили: “Леганес”, “Мальорка” и “Эспаньол”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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