Новичок Примеры получил путевку в розыгрыш Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. После завершения матчей 38-го тура испанской Ла Лиги определились все участники в еврокубках, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
К “Барселоне”, “Реалу”, “Атлетико” и “Севилье” от Испании для участия в еврокубковой зоне также присоединились еще три команды: “Вильярреал”, “Реал Сосьедад” и “Гранада”.
“Вильярреал” (60 очков) разгромил в заключительном туре “Эйбар” (4:0), “Реал Сосьедад” (56) расписал мировую с “Атлетико” (1:1). Оба коллектива попали в групповую стадию Лиги Европы.
“Гранада” разгромила “Атлетик” Бильбао (4:0) и сумела в первом сезоне в элите футбола Испании набрать 56 баллов и с 7 ступеньки вести борьбу в квалификации Лиги Европы.
Заметим, что понижение в классе получили: “Леганес”, “Мальорка” и “Эспаньол”.