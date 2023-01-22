Нова Зеландія затвердила нового лідера після відставки прем'єра Ардерн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Нову Зеландію очолить новий прем'єр-міністр Кріс Хіпкінс. Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, оголосила про свою несподівану відставку в четвер. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
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Хіпкінс, єдиний кандидат на цю посаду, буде приведений до присяги як прем'єр-міністр у середу, сказав він на пресконференції в неділю.
Його заступником стане Кармел Сепулоні. Сепулоні увійшла до парламенту у 2008 році, ставши першим законодавцем Нової Зеландії тонганського походження.
Сепулоні сказала, що пропозиція цієї ролі була "величезною честю та привілеєм".
Кельвін Девіс залишиться заступником лідера Лейбористської партії.
Хіпкінс стане прем'єр-міністром напередодні загальних виборів у країні, призначених на 14 жовтня.
Останнім заходом Ардерн на посаді прем'єр-міністра стануть щорічні святкування Ратани - релігійного руху маорі, який наприкінці 1920-х років також став великим політичним рухом - у вівторок.