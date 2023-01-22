Новая Зеландия утвердила нового лидера после отставки премьера Ардерн

Детали

Хипкинс, единственный кандидат на эту должность, будет приведен к присяге в качестве премьер-министра в среду, сказал он на пресс-конференции в воскресенье.

Его заместителем станет Кармел Сепулони. Сепулони вошла в парламент в 2008 году, став первым законодателем Новой Зеландии тонганского происхождения.

Сепулони сказала, что предложение этой роли было "огромной честью и привилегией".

Кельвин Дэвис останется заместителем лидера Лейбористской партии.

Хипкинс станет премьер-министром в преддверии всеобщих выборов в стране, назначенных на 14 октября.

Последним мероприятием Ардерн на посту премьер-министра станут ежегодные празднования Ратаны - религиозного движения маори, которое в конце 1920-х годов также стало крупным политическим движением - во вторник.