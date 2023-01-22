Новая Зеландия утвердила нового лидера после отставки премьера Ардерн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Новую Зеландию возглавит новый премьер-министр Крис Хипкинс. Премьер-министр Джасинда Ардерн, объявила о своей неожиданной отставке в четверг. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
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Хипкинс, единственный кандидат на эту должность, будет приведен к присяге в качестве премьер-министра в среду, сказал он на пресс-конференции в воскресенье.
Его заместителем станет Кармел Сепулони. Сепулони вошла в парламент в 2008 году, став первым законодателем Новой Зеландии тонганского происхождения.
Сепулони сказала, что предложение этой роли было "огромной честью и привилегией".
Кельвин Дэвис останется заместителем лидера Лейбористской партии.
Хипкинс станет премьер-министром в преддверии всеобщих выборов в стране, назначенных на 14 октября.
Последним мероприятием Ардерн на посту премьер-министра станут ежегодные празднования Ратаны - религиозного движения маори, которое в конце 1920-х годов также стало крупным политическим движением - во вторник.