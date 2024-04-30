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Нова залізниця росіян до окупованого Криму: чи є загроза для України

Нова залізниця росіян до окупованого Криму: чи є загроза для України

Київ • УНН

 • 19990 перегляди

російські окупанти розпочали будівництво залізниці з ростова-на-дону до Криму через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей для створення надійного сухопутного коридору до раніше окупованого Криму.

Нова залізниця, яку будують росіяни була у планах давно, а реалізувати її могли лише з початком війни, адже вони хочуть використовувати її, як надійний коридор суходолом до Криму. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Враховуючи те, що росіянам морська логістика також недоступна, вони перешйшли до плану "Б". І повномасштабне вторгнення також стало фактором реалізації надійного коридору суходолом до окупованого раніше Криму 

- каже Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни розуміють, що кримський міст вже не здатний забезпечити їх через пошкодження. Відповідно його потрібно було розвантажити у якийсь інший спосіб.

Нагадаємо

Російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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