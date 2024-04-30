Нова залізниця росіян до окупованого Криму: чи є загроза для України
Київ • УНН
російські окупанти розпочали будівництво залізниці з ростова-на-дону до Криму через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей для створення надійного сухопутного коридору до раніше окупованого Криму.
Нова залізниця, яку будують росіяни була у планах давно, а реалізувати її могли лише з початком війни, адже вони хочуть використовувати її, як надійний коридор суходолом до Криму. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Враховуючи те, що росіянам морська логістика також недоступна, вони перешйшли до плану "Б". І повномасштабне вторгнення також стало фактором реалізації надійного коридору суходолом до окупованого раніше Криму
Він зазначив, що росіяни розуміють, що кримський міст вже не здатний забезпечити їх через пошкодження. Відповідно його потрібно було розвантажити у якийсь інший спосіб.
Нагадаємо
Російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.