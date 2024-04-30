Новая железная дорога россиян в оккупированный Крым: есть ли угроза для Украины

Новая железная дорога, которую строят россияне была в планах давно, а реализовать ее могли только с началом войны, ведь они хотят использовать ее, как надежный коридор по суше в Крым. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Учитывая то, что россиянам морская логистика также недоступна, они перешли к плану "Б". И полномасштабное вторжение также стало фактором реализации надежного коридора по суше к оккупированному ранее Крыму - говорит Плетенчук.

Он отметил, что россияне понимают, что крымский мост уже не способен обеспечить их из-за повреждений. Соответственно его нужно было разгрузить каким-то другим способом.

Напомним

Российские оккупанты начали строить железную дорогу из ростова-на-дону в рф через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым.