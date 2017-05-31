Нова система відшкодування ПДВ повноцінно запрацює з 1 липня - М.Продан
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Нова автоматична система відшкодування ПДВ повноцінно запрацює з 1 липня. Про це на засіданні уряду заявив в.о.голови ДФС України Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.
“Повноцінна система блокування податкових накладних з ознаками фіктивності запрацює уже з 1 липня”, — сказав М.Продан.
Він зазначив, що з 1 квітня у текстовому режимі запроваджено новий механізм відшкодування ПДВ, який дозволяє в автоматичному режимі аналізувати податкові накладні та наявність ризиків.
“Зараз тестовий режим не зупиняє фактично реєстрацію накладних, але вже разом з тим динаміка зменшення формування ймовірного фіктивного ПДВ вражаюча. Якщо в березні обсяг можливого фіктивного ПДВ склав майже 980 млн грн, то у квітні, після запровадження нової системи, уже 291 млн грн”, — уточнив М.Продан.
Нагадаємо, 1 квітня у тестовому режимі запрацював автоматичний реєстр відшкодування ПДВ.