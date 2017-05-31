Новая система возмещения НДС полноценно заработает с 1 июля - М.Продан

"Полноценная система блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности заработает уже с 1 июля", - сказал М.Продан.

Он отметил, что с 1 апреля в текстовом режиме введен новый механизм возмещения НДС, который позволяет в автоматическом режиме анализировать налоговые накладные и наличие рисков.

"Сейчас тестовый режим не останавливает фактически регистрацию накладных, но уже вместе с тем динамика уменьшения формирования вероятного фиктивного НДС впечатляющая. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 млн грн, то в апреле, после введения новой системы, уже 291 млн грн", - уточнил М.Продан.

Напомним, 1 апреля в тестовом режиме заработал автоматический реестр возмещения НДС.