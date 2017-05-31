Новая система возмещения НДС полноценно заработает с 1 июля - М.Продан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Новая автоматическая система возмещения НДС полноценно заработает с 1 июля. Об этом на заседании правительства заявил и.о. главы ГФС Украины Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
"Полноценная система блокировки налоговых накладных с признаками фиктивности заработает уже с 1 июля", - сказал М.Продан.
Он отметил, что с 1 апреля в текстовом режиме введен новый механизм возмещения НДС, который позволяет в автоматическом режиме анализировать налоговые накладные и наличие рисков.
"Сейчас тестовый режим не останавливает фактически регистрацию накладных, но уже вместе с тем динамика уменьшения формирования вероятного фиктивного НДС впечатляющая. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 млн грн, то в апреле, после введения новой системы, уже 291 млн грн", - уточнил М.Продан.
Напомним, 1 апреля в тестовом режиме заработал автоматический реестр возмещения НДС.