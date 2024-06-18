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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4976 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази на карту чи рахунок через TransferGo

Київ • УНН

 • 119336 перегляди

Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази на карту чи рахунок через TransferGo.

Нова послуга для клієнтів ПУМБ - перекази на карту чи рахунок через TransferGo

Клієнтам ПУМБ доступна нова послуга -  отримання переказів з-за кордону, відправлених за допомогою сервісу міжнародних переказів TransferGo

Як отримати переказ? Просто надайте відправнику переказу наступну інформацію:

·       Ім'я та прізвище англійською мовою

·       Номер банківської картки (Visa/Mastercard) або банківський рахунок IBAN ПУМБ у валюті переказу (USD чи EUR)

·       Країна отримання переказу -  Україна.

Грошовий переказ буде зараховано на рахунок ПУМБ без додаткової комісії.

Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні перекази коштів від 6 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress та Privatmoney. Банк потурбувався, аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів.

Зверніть увагу, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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