Нова партія HIMARS уже прибула до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У середу в Польщу прибули ще дві нові установки ракетного комплексу HIMARS зі США. Про це повідомив міністр національної оборони та віцепрем'єр уряду Польщі Маріуш Блащак, у Twitter, передає УНН.
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"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Міноборони Польщі заявило, що їхня країна планує закупити цього року підводні човни нового покоління.
Do Polski trafiły 2 kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. Dostawy te realizowane są w ramach programów Homar i Wisła, które mają na celu znaczące wzmocnienie polskiej artylerii rakietowej i obrony powietrznej. pic.twitter.com/wNkVpXeEDA— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2023