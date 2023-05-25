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Нова партія HIMARS уже прибула до Польщі

Нова партія HIMARS уже прибула до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У середу в Польщу прибули ще дві нові установки ракетного комплексу HIMARS зі США. Про це повідомив міністр національної оборони та віцепрем'єр уряду Польщі Маріуш Блащак, у Twitter, передає УНН.

Цитата 

"Ще дві пускові установки M142 HIMARS та інші елементи системи PATRIOT/IBCS були доставлені до Польщі. Ці постачання здійснюються в рамках програм Homar та Wisa, які спрямовані на значне посилення польської реактивної артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Міноборони Польщі заявило, що їхня країна планує закупити цього року підводні човни нового покоління.

Do Polski trafiły 2 kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. Dostawy te realizowane są w ramach programów Homar i Wisła, które mają na celu znaczące wzmocnienie polskiej artylerii rakietowej i obrony powietrznej. pic.twitter.com/wNkVpXeEDA

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2023

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