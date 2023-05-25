Новая партия HIMARS уже прибыла в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В среду в Польшу прибыли еще две новые установки ракетного комплекса HIMARS из США. Об этом сообщил министр национальной обороны и вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак, в Twitter, передает УНН.
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"Еще две пусковые установки M142 HIMARS и другие элементы системы PATRIOT/IBCS были доставлены в Польшу. Эти поставки осуществляются в рамках программ Homar и Wisa, которые направлены на значительное усиление польской реактивной артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
Минобороны Польши заявило, что их страна планирует закупить в этом году подводные лодки нового поколения.
Do Polski trafiły 2 kolejne wyrzutnie M142 HIMARS oraz kolejne elementy systemu PATRIOT/IBCS. Dostawy te realizowane są w ramach programów Homar i Wisła, które mają na celu znaczące wzmocnienie polskiej artylerii rakietowej i obrony powietrznej. pic.twitter.com/wNkVpXeEDA— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 24, 2023