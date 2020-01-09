Нова катастрофа в Ірані: ДТП забрала життя щонайменше 20 осіб

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Автобус, що їхав із Тегерана до міста Ґонбад-е-Кабус на північному сході Ірану, перекинувся під час руху: загинуло щонайменше 20 людей, 24 особи поранено. Про це повідомляє Аljazeera із посиланням на іранські ЗМІ, інформує УНН.

"Щонайменше 20 людей загинуло, а також 24 особи постраждали в автобусній аварії в Ірані, повідомляють іранські ЗМІ. Як повідомляється, коли сталася аварія, автобус прямував до Ґонбад-е-Кабусу зі столиці (Ірану - ред.) Тегерана", - повідомляє газета "Ентехаб".

Ґонбад-е-Кабус знаходиться приблизно в 500 км на північний схід від Тегерану, біля кордону з Туркменістаном.

Тегеранська газета Shargh Daily, цитуючи джерела із влади країни зазначила, що аварія була викликана дефектом гальмівної системи автомобіля.

Інформаційне агентство ILNA також цитувало владу провінції Мазандаран, що дана механічна несправність стала причиною смертельного інциденту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак зі 180 пасажирами розбився в Тегерані.

رییس پلیس راه استان مازندران : نقص فنی در ترمز، علت سقوط اتوبوس به دره در محور سوادکوه بود. pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E

— ILNA/خبرگزاری ایلنا (@ilnanews) January 9, 2020

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