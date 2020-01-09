Новая катастрофа в Иране: ДТП унесло жизни не менее 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Автобус, ехавший из Тегерана в город Гонбад-э-Кабус на северо-востоке Ирана, перевернулся во время движения: погибли по меньшей мере 20 человек и ранено 24 человека. Об этом сообщает Аljazeera со ссылкой на иранские СМИ, передает УНН.
"По меньшей мере 20 человек погибли, а также 24 человека пострадали в автобусной аварии в Иране, сообщают иранские СМИ. Как сообщается, когда произошла авария, автобус направлялся в Гонбад-э-Кабус из столицы (Ирана - ред.) Тегерана", - сообщает газета "Ентехаб".
Гонбад-э-Кабус находится примерно в 500 км к северо-востоку от Тегерана, у границы с Туркменистаном.
Тегеранская газета Shargh Daily, цитируя источники из власти страны отметила, что авария была вызвана дефектом тормозной системы автомобиля.
Информационное агентство ILNA также цитировало власть провинции Мазандаран, что данная механическая неисправность стала причиной смертельного инцидента.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет с 180 пассажирами разбился в Тегеране.
رییس پلیس راه استان مازندران : نقص فنی در ترمز، علت سقوط اتوبوس به دره در محور سوادکوه بود. pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E— ILNA/خبرگزاری ایلنا (@ilnanews) January 9, 2020