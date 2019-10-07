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Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Для нотаріусів планують збільшити штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб. Нові норми УНН роз'яснили у пресслужбі Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

Нотаріусам збираються підвищити штрафи за незаконну реєстрацію нерухомості

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" ухвалено 3 жовтня. Однак, наразі його ще не підписано Президентом.

Закон, як зазначається, передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

"Законом впроваджується принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав, коли реєстраційна дія проводиться нотаріусом, який посвідчив відповідний документ щодо речового права. Законом збільшені штрафи за порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що на посадових осіб, зокрема нотаріусів, буде накладатись штраф за незаконну реєстрацію від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Раніше штраф був від двохсот до чотирьохсот мінімумів. Якщо особа вчинить порушення повторно впродовж року – то на неї накладуть штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Також збільшені штрафи за порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Таке порушення тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон про захист права власності.

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