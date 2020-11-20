Носить годинник за 10 тисяч доларів і вбиває український бізнес: Гетманцевим незадоволені в Офісі Президента

Як зазначається, Гетманцев спробував перетворити на жарт ситуацію, коли підприємці та частина парламентаріїв вимагають його відставки з посади голови парламентського комітету з податків.

Особливого цинізму ситуації додає те, що журналісти помітили на руці у Гетманцева годинник Rolex вартістю 10,5 тис. доларів. Таку розкіш на зарплату народного депутата не купиш.

"Звивистий хід думки Гетманцева почався з того, що він спробував виставити себе постраждалим від аграрних олігархів: всі ці переслідування нібито через те, що він виступив проти законопроекту про зменшення ставки ПДВ для аграріїв", - зазначає канал.

Після він сам подав альтернативний проект про своє звільнення.

"Що і справді смішно, так це те, що Гетманцев вперто мовчить з приводу справжньої причини спроб його звільнення - драконівського законопроекту його авторства про касові апарати для ФОПів, який спровокував новий Податковий Майдан", - йдеться в повідомленні.

Тепер же в конфлікт Гетманцева з підприємцями довелося втрутитися Офісу Президента. І все більше експертів, журналістів і політиків задаються питанням: навіщо Зеленському такий глава комітету Гетманцев, який спровокував малий бізнес на Майдан, а сам тепер намагається уникнути відповідальності за допомогою невдалих жартів.