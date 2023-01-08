Норвезька федерація хокею відкликала заявку на проведення чемпіонату світу-2027

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“Звісно, ми розчаровані відмовою без попереднього обговорення. Чемпіонат світу з хокею мав стати найбільшою зимовою спортивною подією з часів Олімпійських ігор-1994 і багато означав би для норвезького спорту. В нашій заявці ми планували використати наявні об’єкти та інвестувати в енергоефективність”, — заявив президент Норвезької федерації хокею Таге Петтерсен.

Доповнення

Востаннє Норвегія приймала чемпіонат світу з хокею в 1999 році. Відомо, що претендентів на проведення ЧС-2027 залишилось двоє: Німеччина та Казахстан.