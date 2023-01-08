Норвежская федерация хоккея отозвала заявку на проведение чемпионата мира-2027

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“Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного обсуждения. Чемпионат мира по хоккею должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр-1994 и много значил бы для норвежского спорта. В нашей заявке мы планировали использовать имеющиеся объекты и инвестировать в энергоэффективность”, — заявил президент Норвежской федерации хоккея Таге Петтерсен.

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В последний раз Норвегия принимала чемпионат мира по хоккею в 1999 году. Известно, что претендентов на проведение ЧМ-2027 осталось двое: Германия и Казахстан.