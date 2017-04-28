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Норвегія підтвердила виділення Україні близько 25 млн дол. допомоги цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде підтвердив виділення Україні цього року близько 25 млн доларів фінансової і технічної допомоги. Про це він сказав під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Норвегія підтвердила виділення Україні близько 25 млн дол. допомоги цього року

“Міністр підтвердив продовження виділення Норвегією фінансової та технічної допомоги Україні, загальний об’єм якої цього року становитиме близько 25 мільйонів доларів”, — сказано у повідомленні.

Також за результатом зустрічі Б.Бренде повідомив про щойно ухвалене рішення стосовно виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з питань соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас.

Він, окрім того, підтвердив незмінність позиції Норвегії щодо продовження санкцій проти РФ у зв’язку з порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, а також привітав прогрес реформ та наголосив на тому, що успішна Україна приваблива для інвесторів.

Як повідомляв УНН, 14 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво”, ухвалений Верховною Радою України 22 березня.

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