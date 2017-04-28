Норвегия подтвердила выделение Украине около 25 млн долл. помощи в этом году

"Министр подтвердил продолжение выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 млн долларов", - говорится в сообщении.

Также по результатам встречи Б.Бренде сообщил о только что принятом решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.

Он, кроме того, подтвердил неизменность позиции Норвегии о продлении санкций против РФ в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также приветствовал прогресс реформ и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.

Как сообщал УНН, 14 апреля 2017 Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве", принятый Верховной Радой Украины 22 марта.