Норвегия подтвердила выделение Украине около 25 млн долл. помощи в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр иностранных дел Норвегии Бьорген Бренде подтвердил выделение Украине в этом году около 25 млн долларов финансовой и технической помощи. Об этом он сказал во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Министр подтвердил продолжение выделения Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 млн долларов", - говорится в сообщении.
Также по результатам встречи Б.Бренде сообщил о только что принятом решение о выделении 180 тыс. евро в трастовый фонд НАТО по социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.
Он, кроме того, подтвердил неизменность позиции Норвегии о продлении санкций против РФ в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, а также приветствовал прогресс реформ и отметил, что успешная Украина привлекательна для инвесторов.
Как сообщал УНН, 14 апреля 2017 Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве", принятый Верховной Радой Украины 22 марта.