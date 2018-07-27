Норвегія підтримала "кримську декларацію" США

"Норвегія вітає та підтримує заяву державного секретаря США Майка Помпео та підтримує позицію США щодо незаконної анексії Криму Росією. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, вчора Латвія підтримала "кримську декларацію" США і заявила про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Також про підтримку України заявили Німеччина та Польща. Ще раніше Велика Британія підтримала декларацію Держдепу США.



Як повідомляв УНН, в середу держсекретар США Майк Помпео виступив зі декларацією про невизнання анексії Криму та входження українського півострова до складу Росії. Він підкреслив, що у Вашингтоні “відмовляються визнавати суверенітет Кремля” над півостровом і закликав Москву припинити окупацію Криму.



