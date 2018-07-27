Норвегия поддержала "крымскую декларацию" США

"Норвегия приветствует и поддерживает заявление государственного секретаря США Майка Помпео и поддерживает позицию США по незаконной аннексии Крыма Россией. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.



Напомним, вчера Латвия поддержала "крымскую декларацию" США и заявила о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также о поддержке Украины заявили Германия и Польша. Еще раньше Великобритания поддержала декларацию Госдепа США.



Как сообщал УНН, в среду госсекретарь США Майк Помпео выступил с декларацией о непризнании аннексии Крыма и вхождение украинского полуострова в состав России. Он подчеркнул, что в Вашингтоне "отказываются признавать суверенитет Кремля" над полуостровом и призвал Москву прекратить оккупацию Крыма.



