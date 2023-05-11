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Норвегія під час віртуальної церемонії змінила рф на чолі Арктичної ради. Їхати до росії ніхто не захотів

Норвегія під час віртуальної церемонії змінила рф на чолі Арктичної ради. Їхати до росії ніхто не захотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні Норвегія замість росії очолила Арктичну раду. Передача повноважень відбулася під час скромної віртуальної церемонії. Їхати до Салехарду, куди запрошувала росія, ніхто не захотів. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.

Деталі

Норвегія змінила рф на чолі Арктичної ради, хоча останній рік ця організація фактично не працювала. Усі її постійні члени відмовилися брати участь у роботі Ради через агресивну війну росії проти України.

Саме тому передача повноважень відбулася віртуально. Хоча сьогодні у російському Салехарді відбулася сесія Арктичної Ради. Однак, не зовсім зрозуміло, хто саме у ній бере участь.

Адже Норвегія, Канада, США, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія відмовилися від будь-якої співпраці з рф у рамках Арктичної ради поки вона її очолювала.

Довідково

Арктична Рада була створена у 1996 році. Її постійними членами є 8 північних країн.

Основним завданням Арктичної ради є сприяння співпраці у галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку приполярних районів.

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