Норвегия во время виртуальной церемонии сменила рф во главе Арктического совета. Ехать в россию никто не захотел
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня Норвегия вместо россии возглавила Арктический совет. Передача полномочий состоялась во время скромной виртуальной церемонии. Ехать в Салехард, куда приглашала россия, никто не захотел. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.
Детали
Норвегия сменила рф во главе Арктического совета, хотя последний год эта организация фактически не работала. Все ее постоянные члены отказались участвовать в работе Совета из-за агрессивной войны россии против Украины.
Именно поэтому передача полномочий состоялась виртуально. Хотя сегодня в российском Салехарде состоялась сессия Арктического Совета. Однако, не совсем понятно, кто именно в ней участвует.
Ведь Норвегия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия отказались от любого сотрудничества с рф в рамках Арктического совета пока она его возглавляла.
Справка
Арктический Совет был создан в 1996 году. Его постоянными членами являются 8 северных стран.
Основной задачей Арктического совета является содействие сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечение устойчивого развития приполярных районов.
Напомним
россию выгнали из наблюдателей Организации американских государств.