Норвегія передала прикордонникам із ООС обладнання на понад 1,5 мільйона гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. В рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги спільно з Урядом Королівства Норвегії учора у Лисичанську відбулася передача обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.

"Під час заходу голова місії Посольства Королівства Норвегії в Україні Фредерік Артур зазначив, що важливою метою цього проекту є зміцнення потенціалу прикордонного відомства у боротьбі із незаконним переміщенням джерел іонізуючого випромінювання та ядерної контрабанди, а також наголосив, що уряд Норвегії і надалі готовий надавати допомогу прикордонникам у всіх сферах, де це необхідно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в рамках проекту надано дозиметри, спектрометри, інформаційні табло та систему дезактивації на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

"Уся отримана спецтехніка буде використовуватися прикордонниками у контрольних пунктах в’їзду-виїзду під час перевірки людей та вантажів на наявність у них заборонених для переміщення через лінію розмежування небезпечних предметів та матеріалів. Зокрема спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини різного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання, а у разі застосування противником зброї масового знищення – зниженню ступеню зараження персоналу та техніки радіоактивними речовинами", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше в УНН, США можуть виділити Україні понад 1 мільярд доларів - Єльченко.

Українські Національні Новини

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