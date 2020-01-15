Норвегія передала прикордонникам із ООС обладнання на понад 1,5 мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. В рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги спільно з Урядом Королівства Норвегії учора у Лисичанську відбулася передача обладнання для виявлення радіоактивних і ядерних матеріалів, дозиметрії та дезактивації. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Під час заходу голова місії Посольства Королівства Норвегії в Україні Фредерік Артур зазначив, що важливою метою цього проекту є зміцнення потенціалу прикордонного відомства у боротьбі із незаконним переміщенням джерел іонізуючого випромінювання та ядерної контрабанди, а також наголосив, що уряд Норвегії і надалі готовий надавати допомогу прикордонникам у всіх сферах, де це необхідно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом в рамках проекту надано дозиметри, спектрометри, інформаційні табло та систему дезактивації на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.
"Уся отримана спецтехніка буде використовуватися прикордонниками у контрольних пунктах в’їзду-виїзду під час перевірки людей та вантажів на наявність у них заборонених для переміщення через лінію розмежування небезпечних предметів та матеріалів. Зокрема спеціальні ядерні матеріали, радіоактивні речовини різного характеру та інші матеріали, що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання, а у разі застосування противником зброї масового знищення – зниженню ступеню зараження персоналу та техніки радіоактивними речовинами", - повідомили у пресслужбі.
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