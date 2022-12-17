Норвегія майже перестала видавати візи росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Правозахисники та громадські організації Норвегії втратили можливість запрошувати на свої заходи колег із Росії. Росіяни не можуть отримати норвезьку візу навіть коли їх запрошують на роботу.
Про це повідомляє видання Barents Observer, передає УНН.
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За даними співрозмовників видання, за кілька місяців норвезьким організаціям не вдалося привезти жодного росіянина, хоча вони були потрібні для участі у різних заходах.
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"Багато громадян Росії після початку війни боялися, що їх президент опустить “залізну завісу”, і ця завіса справді опускається; тільки зовсім з іншого боку", — робить висновок видання.
Перша перешкода — практична неможливість отримати слот у візовому центрі, тобто знайти час для запису на подачу документів. Але навіть якщо людина якимось чином пройшла цей етап, у результаті вона все одно отримає відмову.
23 вересня Норвегія офіційно призупинила спрощений візовий режим із Росією.
Нагадаємо
Чехія з 25 жовтня закрила в'їзд до країни для росіян з туристичними шенгенськими візами.