Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правозащитники и общественные организации Норвегии лишились возможности приглашать на свои мероприятия коллег из России. Россияне не могут получить норвежскую визу, даже если их приглашают на работу.
Об этом сообщает издание Barents Observer, передает УНН.
Детали
По данным собеседников издания, за несколько месяцев норвежским организациям не удалось привезти ни одного россиянина, хотя они требовались для участия в различных мероприятиях.
Цитата
"Многие граждане России после начала войны боялись, что их президент опустит “железный занавес”, и этот занавес действительно опускается; только совсем с другой стороны", — делает вывод издания.
Первое препятствие — практическая невозможность получить слот в визовом центре, то есть найти время для записи на подачу документов. Но даже если человек каким-то образом прошел этот этап, в результате он все равно получит отказ.
23 сентября Норвегия официально приостановила упрощенный визовый режим с Россией.
Напомним
Чехия с 25 октября закрыла въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами.