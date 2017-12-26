"Нормандський формат", США та ОБСЄ підключили для організації обміну полоненими - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що використав всі можливості міжнародного тиску для того, або відбувся обмін полоненими між українською стороною та бойовиками на Донбасі. Про це він заявив під час зустрічі з рідними полонених, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Так, за словами Порошенка, він застосував такі можливості міжнародного тиску, як Нормандський формат, партери зі США, церква, переговорна група, Тристороння контактна група, ОБСЄ і міжнародні організації, Червоного хреста, Уповноважений з прав людини тощо.
"Усі були задіяні і спрацювали як єдиний механізм, чітко злагоджена команда для того, щоб наблизити завтрашній день і взагалі зробити його можливим", - зазначив Порошенко.
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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що вірить в те, що завтра відбудеться обмін полоненими між українськими військовими та бойовиками на Донбасі.
Як повідомляв УНН, українська сторона підтвердила готовність обміну утримуваними 27 грудня.