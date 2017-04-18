"Нормандська четвірка" обговорила обмін людей за формулою "всіх на всіх"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лідери країн у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) - Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Володимир Путін - підтвердили прихильність виконанню мінських угод і обговорили обмін людей за формулою "всіх на всіх". Про це повідомляє прес-служба Кремля, передає УНН.
“Лідери закликали активізувати роботу щодо вирішення проблеми обміну утримуваних осіб за формулою “всіх на всіх”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, лідери країн “нормандської четвірки” знову підтвердили прихильність виконанню мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання.
Нагадаємо, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом України Петром Порошенком.