"Нормандська четвірка" обговорила обмін людей за формулою "всіх на всіх"

“Лідери закликали активізувати роботу щодо вирішення проблеми обміну утримуваних осіб за формулою “всіх на всіх”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лідери країн “нормандської четвірки” знову підтвердили прихильність виконанню мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання.

Нагадаємо, відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом України Петром Порошенком.