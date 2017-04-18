"Нормандская четверка" обсудила обмен людей по формуле "всех на всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Лидеры стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) - Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Владимир Путин - подтвердили приверженность выполнению минских соглашений и обсудили обмен людей по формуле "всех на всех". Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.
"Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лидеры стран "нормандской четверки" подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и с политических аспектов урегулирования.
Напомним, состоялась телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.