"Нормандская четверка" обсудила обмен людей по формуле "всех на всех"

"Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры стран "нормандской четверки" подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и с политических аспектов урегулирования.

Напомним, состоялась телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко.