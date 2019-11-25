Нормалізація відносин РФ і ЄС залежить від вирішення конфлікту в Україні - прем'єр Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Нормалізація відносин РФ і ЄС залежить від врегулювання конфлікту в Україні. Про це повідомив у понеділок прем’єр-міністр Фінляндії Антті Рінне на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Москві, передає УНН.
“Нормалізація відносин залежить від вирішення конфлікту в Україні. Він створює напруженість між РФ і ЄС”, — сказав прем’єр.
Він зазначив, що у Росії “ключова роль” у врегулюванні конфлікту.
За словами, до нормалізації відносин РФ і ЄС має бути “ще довгий шлях”. Рінне також висловив надію на те, що на зустрічі “нормандської четвірки” по Україні в грудні “можна буде просунутися в реалізації мінських угод”, оскільки “вони є передумовою” для скасування санкцій щодо РФ.
Як зазначав УНН, Фінляндія підтвердила виділення додаткових 600 тис. євро на гуманітарне розмінування на Донбасі.