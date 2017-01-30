Номінант на “Оскар” не приїде на вручення премії через указ Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Режисер з Ірану Асгар Фархаді, чия стрічка “Комівояжер” номінована на “Оскар”, не приїде на церемонію вручення премії в Лос-Анджелес через імміграційний указ Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Іранський кінорежисер, сценарист, продюсер та лауреат премії “Оскар” 2012 року А.Фархаді, чия стрічка “Комівояжер” цього року була номінована на престижну кінопремію в категорії “найкращий фільм іноземною мовою”, повинен був приїхати 26 лютого на вручення золотих статуеток до Лос-Анджелеса. Проте імміграційний указ Д.Трампа забороняє в’їзд у США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Заборона стосується і власників Greencard.
“У мене не було наміру не їхати на цей захід, я також не збирався його бойкотувати на знак протесту, оскільки я знаю, що багато представників американської кіноіндустрії та Академії кінематографічних мистецтв і наук виступають проти фанатизму та екстремізму, які сьогодні проявляють себе яскравіше, ніж коли-небудь раніше... Тим не менш, можливість моєї присутності обтяжена різноманітними „якщо“ і „але“, що є абсолютно неприйнятним, навіть якби для мене були зроблені винятки”, — заявив режисер.
Нагадаємо, французька авіакомпанія Air France, у зв’язку з набуттям чинності нового указу американського президента Дональда Трампа про імміграційну заборону, зняла з рейсів до США 15 пасажирів.