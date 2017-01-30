Номинант на "Оскар" не приедет на вручение премии из-за указа Д.Трампа

Иранский кинорежиссер, сценарист, продюсер и лауреат премии "Оскар" в 2012 году А.Фархади, чья лента "Коммивояжер" в этом году была номинирована на престижную кинопремию в категории "лучший фильм на иностранном языке", должен был приехать 26 февраля на вручение золотых статуэток в Лос Анджелесе. Однако иммиграционный указ Д.Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается и владельцев Greencard.

"У меня не было намерения не ехать на это мероприятие, я также не собирался его бойкотировать в знак протеста, поскольку я знаю, что многие представители американской киноиндустрии и Академии кинематографических искусств и наук выступают против фанатизма и экстремизма, которые сегодня проявляют себя ярче, чем когда-либо прежде ... Тем не менее, возможность моего присутствия обременена различными "если" и "но", что является абсолютно неприемлемым, даже если бы для меня были сделаны исключения ", - заявил режиссер.

Напомним, французская авиакомпания Air France, в связи с вступлением в силу нового указа американского президента Дональда Трампа об иммиграционной запрет, сняла с рейсов в США 15 пассажиров .