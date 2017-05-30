Нобелівський лауреат з економіки відвідає Одесу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 травня. УНН. Завтра, 31 травня, в Одесі відбудеться зустріч голови Одеської ОДА з Нобелівським лауреатом з економіки. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Одеської ОДА.
За даними прес-служби, під час робочого візиту голова Одеської ОДА М.Степанов обговорить із Верноном Смітом та професором економіки в школі менеджменту ім. Везерхеда університету Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективи економічного розвитку України і Одеської області, зокрема.
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