Нобелівський лауреат з економіки відвідає Одесу

За даними прес-служби, під час робочого візиту голова Одеської ОДА М.Степанов обговорить із Верноном Смітом та професором економіки в школі менеджменту ім. Везерхеда університету Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективи економічного розвитку України і Одеської області, зокрема.

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