Нобелевский лауреат по экономике посетит Одессу

По данным пресс-службы, во время рабочего визита председатель Одесской ОГА М.Степанов обсудит с Верноном Смитом и профессором экономики в школе менеджмента им. Везерхеда университета Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективы экономического развития Украины и Одесской области, в частности.

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Справка: Вернон Ломакс Смит (англ. Vernon L. Smith, род. 1 января 1927) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 (совместно с Дэниэлом Канеманом) "за утверждение лабораторных экспериментов как инструмента эмпирического анализа в экономике, особенно при исследовании альтернативных рыночных механизмов".