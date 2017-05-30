Нобелевский лауреат по экономике посетит Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 мая. УНН. Завтра, 31 мая, в Одессе состоится встреча председателя Одесской ОГА с Нобелевским лауреатом по экономике. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
По данным пресс-службы, во время рабочего визита председатель Одесской ОГА М.Степанов обсудит с Верноном Смитом и профессором экономики в школе менеджмента им. Везерхеда университета Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективы экономического развития Украины и Одесской области, в частности.
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Справка: Вернон Ломакс Смит (англ. Vernon L. Smith, род. 1 января 1927) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 (совместно с Дэниэлом Канеманом) "за утверждение лабораторных экспериментов как инструмента эмпирического анализа в экономике, особенно при исследовании альтернативных рыночных механизмов".