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НКЦПФР розкриє інформацію про власників пакетів акцій компаній

НКЦПФР розкриє інформацію про власників пакетів акцій компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила у Загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформацію про власників пакетів (10% і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5% і більше) акцій публічних акціонерних товариств, передає УНН з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Розкриття інформації є вимогою закону щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (№ 1983-ІІІ) шляхом збільшення обсягу розкриття інформації про осіб, які мають значну частку в капіталі акціонерного товариства. Зокрема, очікується, що це дозволить забезпечити прозорість структури власності акціонерних товариств та підвищити рівень поінформованості інвесторів про діяльність компаній.

Відтепер у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів можна буде дізнатися:

• розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
• відомості про власника із зазначенням імені та прізвища/найменування власника;
• код власника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента);
• код/номер власника з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента).

“Зараз опублікована інформація станом на 30 вересня 2017 року про власників пакетів — фізичних та юридичних осіб 10% і більше акцій. За результатами четвертого кварталу 2017 року інформацію буде оновлено про власників пакетів 5% і більше акцій акціонерних товариств”, — уточнили в НКЦПФР.

Нагадаємо, потенціал українського ринку ф’ючерсних контрактів сягає близько 30 млрд доларів.

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