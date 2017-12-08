НКЦБФР раскроет информацию о владельцах пакетов акций компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг информацию о владельцах пакетов (10% и более) акций частных акционерных обществ и о владельцах пакетов (5% и более) акций публичных акционерных обществ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.
Раскрытие информации является требованием закона о повышении уровня корпоративного управления в акционерных обществах (№1983-III) путем увеличения объема раскрытия информации о лицах, имеющих значительную долю в капитале акционерного общества. В частности, ожидается, что это позволит обеспечить прозрачность структуры собственности акционерных обществ и повысить уровень осведомленности инвесторов о деятельности компаний.
Отныне в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг можно будет узнать:
• размер пакета такого владельца с указанием процента, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций;
• сведения о владельце с указанием имени и фамилии/наименования владельца;
• код владельца согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (для юридического лица - резидента);
• код/номер владельца из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица (для юридического лица - нерезидента).
"Сейчас опубликована информация по состоянию на 30 сентября 2017 года о владельцах пакетов - физических и юридических лиц 10% и более акций. По результатам четвертого квартала 2017 года информация будет обновлена о владельцах пакетов 5% и более акций акционерных обществ", - уточнили в НКЦБФР.
Напомним, потенциал украинского рынка фьючерсных контрактов составляет около 30 млрд долларов.