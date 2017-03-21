НКРЕКП зменшила тариф на відпуск електроенергії для "Укргідроенерго" на 22% з квітня

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 квітня цього року ставка плати за відпущену електричну енергію становитиме 21,7 коп/кВт-год.

При цьому квартальна ставка плати за робочу потужність на ІІ квартал становитиме 143 тис. 206,7 грн/МВт, а обсяг Інвестиційної програми – 3 млрд 839 млн 972 тис. грн (без ПДВ).

Крім того, "Укргідроенерго" має до 1 квітня 2017 року погодити з Міненерговугіллям скориговану інвестиційну програму.

Нагадаємо, НКРЕКП планує підвищити ціну на електроенергію з 1 квітня.