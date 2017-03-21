НКРЕКП зменшила тариф на відпуск електроенергії для "Укргідроенерго" на 22% з квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зменшила тариф на відпуск електричної енергії для ПАТ "Укргідроенерго" на 22,3% з 27,93 коп/кВт-год до 21,7 коп/кВ-год (без ПДВ) з 1 квітня 2017 року. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні НКРЕКП, передає кореспондент УНН.
Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 квітня цього року ставка плати за відпущену електричну енергію становитиме 21,7 коп/кВт-год.
При цьому квартальна ставка плати за робочу потужність на ІІ квартал становитиме 143 тис. 206,7 грн/МВт, а обсяг Інвестиційної програми – 3 млрд 839 млн 972 тис. грн (без ПДВ).
Крім того, "Укргідроенерго" має до 1 квітня 2017 року погодити з Міненерговугіллям скориговану інвестиційну програму.
Нагадаємо, НКРЕКП планує підвищити ціну на електроенергію з 1 квітня.