НКРЕКП снизила тариф на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22% с апреля

Согласно решению НКРЕКП, с 1 апреля этого года ставка платы за отпущенную электрическую энергию составит 21,7 коп/кВт-час.

При этом квартальная ставка платы за рабочую мощность на II квартал составит 143 тыс. 206,7 грн/МВт, а объем инвестиционной программы - 3 млрд 839 млн 972 тыс. грн (без НДС).

Кроме того, "Укргидроэнерго" в 1 апреля 2017 согласовать с Минэнергоуглем скорректированную инвестиционную программу.

Напомним, НКРЕКП планирует повысить цену на электроэнергию с 1 апреля.