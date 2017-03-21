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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21886 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127900 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136431 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128415 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120002 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

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НКРЕКП снизила тариф на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22% с апреля

НКРЕКП снизила тариф на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22% с апреля

Киев  •  УНН

 • 7895 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), снизила тариф на отпуск электроэнергии для ОАО "Укргидроэнерго" на 22,3% с 27,93 коп / кВт-час до 21,7 коп / кв ч (без НДС) с 1 апреля 2017 года. Такое решение сегодня было принято на заседании НКРЕКП, передает корреспондент УНН.

Согласно решению НКРЕКП, с 1 апреля этого года ставка платы за отпущенную электрическую энергию составит 21,7 коп/кВт-час.

При этом квартальная ставка платы за рабочую мощность на II квартал составит 143 тыс. 206,7 грн/МВт, а объем инвестиционной программы - 3 млрд 839 млн 972 тыс. грн (без НДС).

Кроме того, "Укргидроэнерго" в 1 апреля 2017 согласовать с Минэнергоуглем скорректированную инвестиционную программу.

Напомним, НКРЕКП планирует повысить цену на электроэнергию с 1 апреля.

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