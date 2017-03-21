НКРЕКП снизила тариф на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22% с апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), снизила тариф на отпуск электроэнергии для ОАО "Укргидроэнерго" на 22,3% с 27,93 коп / кВт-час до 21,7 коп / кв ч (без НДС) с 1 апреля 2017 года. Такое решение сегодня было принято на заседании НКРЕКП, передает корреспондент УНН.
Согласно решению НКРЕКП, с 1 апреля этого года ставка платы за отпущенную электрическую энергию составит 21,7 коп/кВт-час.
При этом квартальная ставка платы за рабочую мощность на II квартал составит 143 тыс. 206,7 грн/МВт, а объем инвестиционной программы - 3 млрд 839 млн 972 тыс. грн (без НДС).
Кроме того, "Укргидроэнерго" в 1 апреля 2017 согласовать с Минэнергоуглем скорректированную инвестиционную программу.
Напомним, НКРЕКП планирует повысить цену на электроэнергию с 1 апреля.