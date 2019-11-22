НКРЕКП затвердила ставки оплати за приєднання електроустановок до діючих електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання електроустановок замовника до діючих електричних мереж. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НКРЕКП.
"Сьогодні НКРЕКП затвердила ставки плати за стандартне приєднання на 2020 рік, а також ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік, чим виконано вимоги частини третьої статті 6 та статті 7 Закону України "Про ринок електричної енергії", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що стандартне та нестандартне приєднання – це приєднання електроустановок замовника до діючих мереж електропередавальної організації.
"Прийняття ставок плати за стандартне приєднання на 2020 рік, ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік сприятиме забезпеченню можливості визначення вартості послуги з приєднання на етапі планування створення бізнесу, забезпечить рівноправний доступ до електричних мереж, посилить позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища Світового Банку "Doing Business", що дозволить залучити додаткові інвестиції в економіку нашої держави", - йдеться в повідомленні.
З презентацією щодо оновлених ставок можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус сказав, що Україна має працювати над приєднанням електромереж до європейської системи.