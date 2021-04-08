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НКРЕКП затвердила план розвитку газосховищ на 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку газосховищ на 2021 – 2030 рр оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" та джерела його фінансування. Рішення було прийнято на засіданні регулятора 7 квітня. Про це повідомляє Укртрансгаз, пише УНН.

Деталі

Цьогоріч у розвиток газосховищ заплановано інвестиції в розмірі 345 млн грн (без ПДВ).

Переважно ці кошти спрямовуватимуться на реалізацію таких проектів з модернізації:

- Реконструкція установки осушення газу на Дашавському ПСГ;

- Реконструкція газозбірного пункту Богородчанського ПСГ;

- Технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського ПСГ із заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів.

"Надійність роботи обладнання газосховищ є базовим чинником для сталого проходження опалювального сезону та залучення іноземних гравців до зберігання газу в Україні. Ми вдячні Регулятору за конструктивний діалог, що дає нам змогу проводити комплексну модернізацію системи українських ПСГ", — зазначив Сергій Перелома, т.в.о. генерального директора Укртрансгазу.

Додамо

НКРЕКП ухвалила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчанням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року. Всі газопостачальні компанії до 25 квітня повинні будуть опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 р. до 30 квітня 2022 р.

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