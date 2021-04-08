НКРЭКУ утвердила план развития газохранилищ на 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила план развития газохранилищ на 2021 - 2030 гг оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" и источники его финансирования. Решение было принято на заседании регулятора 7 апреля. Об этом сообщает Укртрансгаз, пишет УНН.
Детали
В этом году в развитие газохранилищ запланировано инвестиции в размере 345 млн грн (без НДС).
Преимущественно эти средства будут направлены на реализацию таких проектов по модернизации:
— Реконструкция установки осушки газа на Дашавском ПХГ;
— Реконструкция газосборного пункта Богородчанского ПХГ;
— Техническое переоснащение компрессорного цеха Пролетарского ПХГ с заменой автоматической системы газового пожаротушения газоперекачивающих агрегатов.
“Надежность работы оборудования газохранилищ является базовым фактором для стабильного прохождения отопительного сезона и привлечения иностранных игроков к хранению газа в Украину. Мы благодарны Регулятору за конструктивный диалог, что дает нам возможность проводить комплексную модернизацию системы украинских ПХГ”, — отметил Сергей Перелома, в.и.о. генерального директора Укртрансгаза.
Добавим
НКРЭКУ приняла постановление, регулирующее условия летнего контракта на поставку газа для населения, по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года. Все газоснабжающие компании до 25 апреля должны будут опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.