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НКРЭКУ утвердила план развития газохранилищ на 10 лет

НКРЭКУ утвердила план развития газохранилищ на 10 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила план развития газохранилищ на 2021 - 2030 гг оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" и источники его финансирования. Решение было принято на заседании регулятора 7 апреля. Об этом сообщает Укртрансгаз, пишет УНН.

Детали

В этом году в развитие газохранилищ запланировано инвестиции в размере 345 млн грн (без НДС).

Преимущественно эти средства будут направлены на реализацию таких проектов по модернизации:

— Реконструкция установки осушки газа на Дашавском ПХГ;

— Реконструкция газосборного пункта Богородчанского ПХГ;

— Техническое переоснащение компрессорного цеха Пролетарского ПХГ с заменой автоматической системы газового пожаротушения газоперекачивающих агрегатов.

“Надежность работы оборудования газохранилищ является базовым фактором для стабильного прохождения отопительного сезона и привлечения иностранных игроков к хранению газа в Украину. Мы благодарны Регулятору за конструктивный диалог, что дает нам возможность проводить комплексную модернизацию системы украинских ПХГ”, — отметил Сергей Перелома, в.и.о. генерального директора Укртрансгаза.

Добавим

НКРЭКУ приняла постановление, регулирующее условия летнего контракта на поставку газа для населения, по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года. Все газоснабжающие компании до 25 апреля должны будут опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.

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