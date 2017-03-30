НКРЕКП затвердила нормативи перерахування оплати за опалення і гарячу воду

Комісія затвердила “реєстр нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію на квітень 2017 року”.

Крім того, НКРЕКП встановила, що залишок коштів, який утворився станом на 1 квітня 2017 року на поточних спецрахунках теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, розподіляється уповноваженим банком відповідно до реєстру нормативів перерахування коштів, які сплачуються за теплову енергію та, або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію на березень 2017 року.

Як повідомляв УНН, НКРЕКП надала дві ліцензії на виробництво електроенергії на сонячних станціях.