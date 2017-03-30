НКРЭКП утвердила нормативы перечисления оплаты за отопление и горячую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила реестр нормативов перечисления платы за теплоэнергию и централизованное отопление, горячее водоснабжение от всех категорий потребителей и платы теплоснабжающих организаций за произведенную теплогенерирующими организациями тепловую энергию на апрель 2017 года. За соответствующее решение члены комиссии проголосовали единогласно, передает корреспондент УНН.
Комиссия утвердила “реестр нормативов перечисления средств, поступающих в качестве платы за тепловую энергию и/или предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды от всех категорий потребителей и уплату теплоснабжающих организаций за произведенную теплогенерирующими организациями тепловую энергию на апрель 2017 года”.
Кроме того, НКРЕКП установила, что остаток средств, образовавшийся по состоянию на 1 апреля 2017 года на текущих спецсчетах теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, распределяется уполномоченным банком в соответствии с реестром нормативов перечисления средств, уплачиваемых за тепловую энергию и, или предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды от всех потребителей и уплату теплоснабжающих организаций за произведенную теплогенерирующими организациями тепловую энергию на март 2017 года.
Как сообщал УНН, НКРЕКП предоставила две лицензии на производство электроэнергии на солнечных станциях.